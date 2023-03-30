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Ракурс
Штурмовой батальон отбил атаку рф под Бахмутом

Штурмовой батальон отбил атаку рф под Бахмутом (ВИДЕО)

30 мар 2023, 20:20
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Воїни з другого штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України відбили атаку російських окупантів під Бахмутом. Про це 30 березня повідомила у Телеграм прес-служба 3-ї ОШБр.





Бійці 2-го штурмбату відбивають атаку противника під Бахмутом. Декілька хвилин живого бою у відео від першої особи, — йдеться у повідомленні бригади.

Источник: Ракурс


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