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Ракурс
Штурмовий батальйон відбив атаку рф під Бахмутом

Штурмовий батальйон відбив атаку рф під Бахмутом (ВІДЕО)

30 бер 2023, 20:20
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Воїни з другого штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України відбили атаку російських окупантів під Бахмутом. Про це 30 березня повідомила у Телеграм прес-служба 3-ї ОШБр.





Бійці 2-го штурмбату відбивають атаку противника під Бахмутом. Декілька хвилин живого бою у відео від першої особи, — йдеться у повідомленні бригади.

Джерело: Ракурс


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