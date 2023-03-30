Штурмовий батальйон відбив атаку рф під Бахмутом

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Ракурс

Воїни з другого штурмового батальйону 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України відбили атаку російських окупантів під Бахмутом. Про це 30 березня повідомила у Телеграм прес-служба 3-ї ОШБр.