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Момент взрыва ПТРК, передового пункта и САУ «Гвоздика» рф сняли ВСУ

Момент взрыва ПТРК, передового пункта и САУ «Гвоздика» рф сняли ВСУ (ВИДЕО)

30 мар 2023, 22:49
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Мобільний підрозділ Курта знищив російську позицію протитанкового ракетного комплексу, передовий пункт ворога та 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика». Про це сьогодні повідомила 28-ма Окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.





Мобільний підрозділ Курта запалює справжній рок російським окупантам, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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