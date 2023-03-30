Момент взрыва ПТРК, передового пункта и САУ «Гвоздика» рф сняли ВСУ

https://racurs.ua/n181514-moment-vzryva-ptrk-peredovogo-punkta-i-sau-gvozdika-rf-snyali-vsu-video.html

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Мобільний підрозділ Курта знищив російську позицію протитанкового ракетного комплексу, передовий пункт ворога та 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика». Про це сьогодні повідомила 28-ма Окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.