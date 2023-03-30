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Момент вибуху ПТРК, передового пункту і САУ «Гвоздика» рф показали ЗСУ
Момент вибуху ПТРК, передового пункту і САУ «Гвоздика» рф показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181514-moment-vybuhu-ptrk-peredovogo-punktu-i-sau-gvozdyka-rf-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Мобільний підрозділ Курта знищив російську позицію протитанкового ракетного комплексу, передовий пункт ворога та 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика». Про це сьогодні повідомила 28-ма Окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
Мобільний підрозділ Курта запалює справжній рок російським окупантам, — йдеться у повідомленні.
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