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Момент вибуху ПТРК, передового пункту і САУ «Гвоздика» рф показали ЗСУ

Момент вибуху ПТРК, передового пункту і САУ «Гвоздика» рф показали ЗСУ (ВІДЕО)

30 бер 2023, 22:49
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Мобільний підрозділ Курта знищив російську позицію протитанкового ракетного комплексу, передовий пункт ворога та 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика». Про це сьогодні повідомила 28-ма Окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.





Мобільний підрозділ Курта запалює справжній рок російським окупантам, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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