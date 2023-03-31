Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В августе 2022 года произошла утечка почти 90 тонн авиатоплива

90 тонн авиатоплива потеряли ВСУ из-за халатности военнослужащего — ГБР

31 мар 2023, 22:29
999

ДБР повідомило про підозру у службовій недбалості військовослужбовцю, який допустив витік 89 тонн стратегічного авіаційного палива.





Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що відповідний інцидент стався у серпні 2022 року.

Військовослужбовець, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн, — наголошують у ДБР.

Військовому повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді до восьми років позбавлення волі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров