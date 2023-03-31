В августе 2022 года произошла утечка почти 90 тонн авиатоплива

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ДБР повідомило про підозру у службовій недбалості військовослужбовцю, який допустив витік 89 тонн стратегічного авіаційного палива.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що відповідний інцидент стався у серпні 2022 року.

Військовослужбовець, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн, — наголошують у ДБР.

Військовому повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді до восьми років позбавлення волі.