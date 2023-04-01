Радуется оккупации и молится за Кирилла - СБУ опубликовала перехваченные разговоры митрополита УПЦ МП Павла

https://racurs.ua/n181557-raduetsya-okkupacii-i-molitsya-za-kirilla-sbu-opublikovala-perehvachennye-razgovory-mitropolita.html

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СБУ опублікувала записи перехоплених розмов колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя).

На цих роликах чути, що «Паша Мерседес» радіє захопленню Херсона та просить молитися за главу церкви-окупанта Кирила.

В СБУ заявили, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для завдання шкоди інтересам та безпеці України, — коментує слідчі дії голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, що 1 квітня на підставі зібраних доказів Лебедю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436−2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) КК України.