Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Украина заказала в Польше 100 БТР Rosomak

Украина заказала в Польше 100 БТР Rosomak

1 апр 2023, 13:32
999

Україна замовила у Польщі 100 бронетранспортерів (БТР) Rosomak.





Закупівлю здійснять за кошти США та ЄС, повідомив прем'єр Польщі Тадеуш Моравецький для Defence24.

Колісний бронетранспортер Rosomak — флагман Збройних сил Польщі.

Це ліцензійний варіант фінського БТР Patria AMV. Rosomak обладнаний 30-мм гарматою, башта має сучасну систему керування вогнем з прицілом нічного бачення.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров