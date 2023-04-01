Украина заказала в Польше 100 БТР Rosomak

https://racurs.ua/n181558-ukraina-zakazala-v-polshe-100-btr-rosomak.html

Ракурс

Україна замовила у Польщі 100 бронетранспортерів (БТР) Rosomak.

Закупівлю здійснять за кошти США та ЄС, повідомив прем'єр Польщі Тадеуш Моравецький для Defence24.