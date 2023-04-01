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Ракурс
Україна замовила у Польщі 100 БТР Rosomak

Україна замовила у Польщі 100 БТР Rosomak

1 кві 2023, 13:32
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Україна замовила у Польщі 100 бронетранспортерів (БТР) Rosomak.





Закупівлю здійснять за кошти США та ЄС, повідомив прем'єр Польщі Тадеуш Моравецький для Defence24.

Колісний бронетранспортер Rosomak — флагман Збройних сил Польщі.

Це ліцензійний варіант фінського БТР Patria AMV. Rosomak обладнаний 30-мм гарматою, башта має сучасну систему керування вогнем з прицілом нічного бачення.

Джерело: Ракурс


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