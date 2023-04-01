Слабеющая россия пытается создать антизападный блок - ISW

https://racurs.ua/n181561-slabeuschaya-rossiya-pytaetsya-sozdat-antizapadnyy-blok-isw.html

Ракурс

Нова концепція зовнішньої політики росії, яку 31 березня затвердив володимир путін, ймовірно, спрямована на підтримку спроб Кремля щодо створення антизахідної коаліції.

Про це пише у своєму щоденному звіті американський інститут вивчення війни (ISW).

У документі наголошується на меті росії щодо створення багатополярного світопорядку, у тому числі щодо припинення домінування США у світових справах. Стверджується, що більшість людства зацікавлена в конструктивних відносинах із росією і що бажаний багатополярний світ відкриє можливості незахідних світових держав і регіональних країн-лідерів.

Новий документ, ймовірно, спрямований на підтримку спроб Кремля активізувати пропозиції країнам, що не приєдналися, сформувати більш згуртований антизахідний блок, пише ISW.

Але зниження економічної могутності росії та послаблення її військового потенціалу в Україні є поганим стимулом для того, щоб виявляти серйозний інтерес до пропозиції Москви, зазначають автори доповіді.

За оцінками ISW, пропозиція путіна про створення антизахідного блоку під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви не була сприйнята позитивно, оскільки китайський лідер відмовився втягувати Китай у геополітичний конфлікт путіна із Заходом.

Нагадаємо, що в оновленій «концепції зовнішньої політики путіна», зокрема, США названо «головним провідником антиросійської лінії».

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