рпц устроила истерику из-за подозрения митрополиту Павлу. Фото:

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Російська православна церква, яка благословила вторгнення рф в Україну, заступилася за екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла після вручення йому підозри, зокрема, через виправдання агресії росії.

У рпц висловили надію, що Павлу «вдасться звернутися у міжнародні правозахисні структури, проте надій на те, що вони допоможуть, все менше». А виселення представників УПЦ МП з Лаври у москві вважають називають «беззаконням» і «знищенням Української церкви». Російські попи заявили, що ця церква в Україні «несла своє служіння» у святинях «протягом багатьох століть». Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в рпц.

Переміщення владики Павла під домашній арешт має просту і цинічну мету перешкодити йому у несенні служіння і перешкодити захистити тих віруючих, які мають намір відстоювати свої права, в тому числі право молитися в належній їм святині, — заявив представник російської церкви.

Нагадаємо, 1 квітня в Службі безпеки України заявили, що повідомили про підозру митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу Лебедю. Слідчі зібрали обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України.

У Шевченківському районному суді Києва вже розпочалося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту Павлу.

Джерело: РІА «Новости»