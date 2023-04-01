ГУР опубликовало разговор солдата рф, который жалуется на удары ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n181576-okkupant-pojalovalsya-na-moschnye-udary-vsu-perehvachennyy-razgovor.html

Ракурс

Російські військові нажахані постійними ударами з боку Збйброних сил України та проклинають своє командування.

Один із загарбників, який потрапив на передову між Соледаром та Кремінною, у телефонній розмові зі своїм товаришем розповідає, що його відправили на передову на три дні. Там він зіткнувся з опором українських захисників. Ворожий солдат був шокований побаченим і не добивав слів. Відповідний запис 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало у Facebook.

Сидиш, думаєш, що бліндаж здує. Так обстрілюють. Я не висовуюся нікуди в принципі, — розповідає окупант.

Також ворог у розмові згадав про те, що одного разу їх перекинули на позицію, яка була усіяна трупами загарбників. Також він нецензурно висловився про російське командування, бо його записали в армію добровольцем, хоча насправді мобілізували.

Крім того, військовий країни-агресора поскаржився на погану їжу, мовляв, «хліб дають торішній».

Нагадаємо, ГУР опублікувало перехоплену розмову, у якій окупант у розмові з подругою розповідає про вчинення воєнних злочинів, а також обіцяє продовжувати порушувати правила і звичаї ведення війни. Агресор зізнався у вбивстві на відео неозброєних воїнів Збройних сил України.