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Ані дітей, нікого не лишу живим — росіянин зізнався у розстрілі воїнів ЗСУ

Ані дітей, нікого не лишу живим — росіянин зізнався у розстрілі воїнів ЗСУ (АУДІО)

16 бер 2023, 19:58
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Воєнний злочинець росії у розмові з подругою розповідає про вчинення воєнних злочинів, а також обіцяє продовжувати порушувати правила і звичаї ведення війни. Він зізнався у вбивстві на відео неозброєних воїнів Збройних сил України.





Окупант заявив, що особисто розстріляв на відео двох українських військових, які попередньо склали свою зброю й просили не стріляти.

Вони зброю здали, а я їх все одно прикінчив, — сказав воєнний злочинець окупаційної армії росії.

Співрозмовниця у відповідь розповідає йому про підприємця, якого ув’язнили за вбивство своєї родини, після чого він пішов до «вагнерівців», а по закінченню контракту полетів на відпочинок.

Сказали, що каратиметься законом, хто про вагнерівців підніматиме їхнє минуле… вони воювали, вони тепер, ну, чисті, — вказує подруга.

Нагадаємо, сьогодні було оприлюднено звіт Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. У документі наводять встановлені факти нападів воєнних злочинців окупаційної армії рф на цивільну інфраструктуру, сексуального насильства над цивільними, незаконні вивезення мирних жителів, зокрема дітей на територію рф.

Джерело: Ракурс


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