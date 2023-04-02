рф провалила «большое» зимнее наступление. Карта: ISW

https://racurs.ua/n181578-masshtabnoe-nastuplenie-rf-ne-dostiglo-postavlennyh-putinym-celey-isw.html

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«Великий» російський наступ не досяг цілей, які були поставлені президентом рф володимиром путіним.

Ще 22 грудня начальник генштабу зс рф валерій герасимов заявив, що окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Донецької області. Але лише на початку лютого 2023 року росіяни розпочали зимову наступальну операцію на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна-Лиман. А представник української розвідки Андрій Юсов розповів, що герасимов не досяг цілей захопити Донбас до 31 березня, встановлених путіним. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що російські мілблогери стурбовані тим, що окупанти повинні завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, щоб підготуватися до українського контрнаступу. Пропагандисти розчаровані відсутністю вирішальних боїв взимку й тим, що рф не здатна влаштувати наступальну операцію.

Росії бракує бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж одного великого наступу в Донецькій і Луганській областях, а триваючі кампанії мобілізації в рф та на окупованих територіях можуть свідчити про те, що москва готується до нестачі резервів, — наголосили в ISW.

Нагадаємо, темпи просування окупантів у районі Бахмута знижуються. Російські атаки тут сповільнилися, а Сили оборони запобігли неминучій загрозі оточенню міста. Раніше ворог міг проводити одночасні атаки у всіх напрямках у районі Бахмута, але зараз ці можливості знижуються.