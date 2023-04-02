Массовое пьянство в российской армии. Фото:

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Ракурс

Армія російської федерації зазнає втрат в Україні не лише на полі бою.

В окупаційних підрозділах є низка причин, які призводять до небойових втрат. Найбільшою проблемою збройних сил росії є масове пияцтво. Недавно російські Telegram-канали поширили інформацію про «надзвичайно високу» кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних з вживанням алкоголю серед загарбників. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Також, за інформацією британської розвідки, іншими причинами небойових втрат є погане володіння зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та переохолодження. Однак масове пияцтво російське командування вважає головною проблемою.

Оскільки пияцтво поширене в більшій частині російського суспільства, воно довгий час розглядалося як прийнята частина військового життя, навіть під час бойових дій, — зазначають розвідники.

Нагадаємо, в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що з початку повномасштабного вторгнення армія російської федерації втратила вбитими вже 174 тис. 550 солдатів, офіцерів та найманців.