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Масове пияцтво в російській армії. Фото:
Причини небойових втрат армії окупантів назвала британська розвідкаhttps://racurs.ua/ua/n181583-prychyny-neboyovyh-vtrat-armiyi-okupantiv-nazvala-brytanska-rozvidka.htmlРакурс
Армія російської федерації зазнає втрат в Україні не лише на полі бою.
В окупаційних підрозділах є низка причин, які призводять до небойових втрат. Найбільшою проблемою збройних сил росії є масове пияцтво. Недавно російські Telegram-канали поширили інформацію про «надзвичайно високу» кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних з вживанням алкоголю серед загарбників. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.
Також, за інформацією британської розвідки, іншими причинами небойових втрат є погане володіння зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та переохолодження. Однак масове пияцтво російське командування вважає головною проблемою.
Оскільки пияцтво поширене в більшій частині російського суспільства, воно довгий час розглядалося як прийнята частина військового життя, навіть під час бойових дій, — зазначають розвідники.
Нагадаємо, в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що з початку повномасштабного вторгнення армія російської федерації втратила вбитими вже 174 тис. 550 солдатів, офіцерів та найманців.
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