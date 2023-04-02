Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів на 403 день війни. Фото:

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Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною вже перевищили 174 тис. солдатів, офіцерів та найманців.

Лише за вчорашній день, 1 квітня, було знищено 560 загарбників. Також українські військові спалили два танки, п’ять БМП та БТР, чотири артилерійські системи та п’ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Також вдалося збити один ворожий безпілотник. Про це 2 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 квітня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 174 тис. 550 (+560) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 618 (+2) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 986 (+5) од,

артилерійських систем — 2 тис. 687 (+4) од,

РСЗВ — 527 (+0) од,

засоби ППО — 279 (+0) од,

літаків — 306 (+0) од,

гелікоптерів — 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 249 (+1),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 537 (+9) од,

спеціальна техніка — 296 (+0).

Нагадаємо, бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, 26-й артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича та 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ зуміли знищити ворожий БК.