Мощные взрывы прогремели в оккупированном Мелитополе. Фото:

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Ракурс

Вибухи в окупованому місті Мелітополь Запорізької області прогриміли у неділю, 2 березня.

Зафіксовані влучання у районі локомотивного депо. Прильоти там фіксуються вже третій раз за цей тиждень. Над місцем влучання видніється дим. Українська влада збирає дані про ліквідовану техніку загарбників. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров 2 квітня повідомив у Telegram.

Вибухова неділя для окупантів в Мелітополі. У місті лунають вибухи, — йдеться у повідомленні.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, у Мелітополі удару було завдано по центральному цеху депо, де розміщувалися локомотиви. Їх окупанти застосовували для перевезенні залізницею складів з боєприпасами та військової техніки. Також були влучання по електропідстанції, яка живить залізничну гілку та депо.

Нагадаємо, 29 березня в районі підстанції локомотивного депо в Мелітополі прогриміли вибухи, внаслідок цього у північних і західних районах тимчасово окупованого міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших довколишніх селах зникло світло.

А 23 березня у Мелітополі спрацював саморобний вибуховий пристрій поблизу пожежної частини, внаслідок вибуху постраждав так званий поліцейський.

А 14 березня в центрі Мелітополя вибухнув автомобіль.