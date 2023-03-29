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Ракурс
Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі — там зникло світло

Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі — там зникло світло (ВІДЕО)

29 бер 2023, 08:25
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Вибухи у Мелітополі пролунали цієї ночі в районі підстанції локомотивного депо. Про це заявив міський голова Іван Федоров. З його слів, у північних і західних районах тимчасово окупованого міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших довколишніх селах зникло світло.





Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу, — написав Федоров.

Згодом він сповістив про «густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо».

Джерело: Ракурс


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