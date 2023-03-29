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Взрывы раздались в оккупированном Мелитополе – там исчез свет
Взрывы раздались в оккупированном Мелитополе — там исчез свет (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181429-vzryvy-razdalis-v-okkupirovannom-melitopole-tam-ischez-svet-video.htmlРакурс
Вибухи у Мелітополі пролунали цієї ночі в районі підстанції локомотивного депо. Про це заявив міський голова Іван Федоров. З його слів, у північних і західних районах тимчасово окупованого міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших довколишніх селах зникло світло.
Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу, — написав Федоров.
Згодом він сповістив про «густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо».
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