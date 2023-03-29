Взрывы раздались в оккупированном Мелитополе – там исчез свет

https://racurs.ua/n181429-vzryvy-razdalis-v-okkupirovannom-melitopole-tam-ischez-svet-video.html

Ракурс

Вибухи у Мелітополі пролунали цієї ночі в районі підстанції локомотивного депо. Про це заявив міський голова Іван Федоров. З його слів, у північних і західних районах тимчасово окупованого міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших довколишніх селах зникло світло.

Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу, — написав Федоров.

Згодом він сповістив про «густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо».