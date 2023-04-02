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Ракурс
Оккупанты ударили по центру Константиновки. Фото: Павел Кириленко

Враг обстрелял из РСЗО Константиновку, есть погибшие и раненые (ФОТО)

2 апр 2023, 13:19
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Армія російської федерації обстріляла з РСЗВ Костянтинівку в Донецькій області.





По центру міста ворог вдарив вранці у неділю, 2 квітня. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Внаслідок обстрілу щонайменше шестеро осіб загинули, а восьмеро були поранені. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

За його інформацією, росіяни здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню, а також із використанням касетних боєприпасів.

Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби та три автомобілі.

Окупанти вдарили по центру Костянтинівки. Фото: Павло Кириленко

Окупанти вдарили по центру Костянтинівки. Фото: Павло Кириленко

Окупанти вдарили по центру Костянтинівки. Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, в Сумській ОВА повідомили, що сьогодні вранці, 5 квітня, загарбники обстріляли з мінометів молоковоз в одному із населених пунктів Новослобідської громади. Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб — водій молоковоза та експедитор.

Источник: Ракурс


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