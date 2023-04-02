Оккупанты ударили по центру Константиновки. Фото: Павел Кириленко

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Армія російської федерації обстріляла з РСЗВ Костянтинівку в Донецькій області.

По центру міста ворог вдарив вранці у неділю, 2 квітня. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Внаслідок обстрілу щонайменше шестеро осіб загинули, а восьмеро були поранені. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

За його інформацією, росіяни здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню, а також із використанням касетних боєприпасів.

Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби та три автомобілі.

Нагадаємо, в Сумській ОВА повідомили, що сьогодні вранці, 5 квітня, загарбники обстріляли з мінометів молоковоз в одному із населених пунктів Новослобідської громади. Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб — водій молоковоза та експедитор.