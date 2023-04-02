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Ракурс
Під обстріл окупантів на Сумщині потрапив молоковоз. Фото: СОВА

Під обстріл окупантів на Сумщині потрапив молоковоз, є загиблі (ФОТО)

2 кві 2023, 11:50
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Сумська область знову потрапила під обстріл російських окупантів.





У неділю вранці, 2 квітня, ворожа армія вдарила із по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади. О 5.00 було зафіксовано два прильоти. Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб — водій молоковоза та експедитор. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Також під обстрілом знаходилась і Краснопільська громада. Дві ворожі міни росіяни випустили з території рф.

Під обстріл окупантів на Сумщині потрапив молоковоз. Фото: СОВА

Під обстріл окупантів на Сумщині потрапив молоковоз. Фото: СОВА

Нагадаємо, 1 квітня загарбники обстріляли Херсон та область. Один з артилерійських снарядів влучив у приватний будинок. Внаслідок цього на вулиці загинула одна особа. Також під обстріл потрапило село Козацьке. Там теж є руйнування у приватній оселі, одна особа дістала поранення.

Джерело: Ракурс


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