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Ракурс
Рашисты активно используют против Украины иранские беспилотники, фото: Defense Express

Самое эффективное оружие против «Шахедов» назвали в Командовании Объединенных сил

2 апр 2023, 21:59
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Іранські безпілотники «Шахед», котрі росія активно використовує проти України, є малошвидкісними цілями — це означає, що для їх ураження найкраще використовувати великокаліберні кулемети.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що безпілотники, щоб уникнути ураження та виконати своє завдання, постійно змінюють маршрути: іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються — тобто, весь час намагаються уникнути українських засобів протиповітряної оборони.

Хоча насиченість української системи ППО постійно збільшується, зокрема, завдяки міжнародним партнерам України, прикрити кожен квадратний метр неможливо, наголошують в Командуванні об'єднаних сил.

Але ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати і страхувати один одного, — зазначає командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами Наєва, ворог намагається підібрати час, коли на його думку українські військові мають бути втомлені.

Тому наші зенітники перебувають у постійній бойовій готовності, постійно знаходяться у машинах і тільки за сигналом вмикаються і переходять у бойову готовність номер один. Практика показує, що зенітники збиватимуть ворожі цілі і вдень і вночі, в тому числі, — додав командувач Об'єднаних сил.

Источник: Ракурс


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