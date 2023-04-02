Самое эффективное оружие против «Шахедов» назвали в Командовании Объединенных сил

Самое эффективное оружие против «Шахедов» назвали в Командовании Объединенных силhttps://racurs.ua/n181602-samoe-effektivnoe-orujie-protiv-shahedov-nazvali-v-komandovanii-obedinennyh-sil.htmlРакурс
Іранські безпілотники «Шахед», котрі росія активно використовує проти України, є малошвидкісними цілями — це означає, що для їх ураження найкраще використовувати великокаліберні кулемети.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Об'єднаних сил ЗСУ.
Зазначається, що безпілотники, щоб уникнути ураження та виконати своє завдання, постійно змінюють маршрути: іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються — тобто, весь час намагаються уникнути українських засобів протиповітряної оборони.
Хоча насиченість української системи ППО постійно збільшується, зокрема, завдяки міжнародним партнерам України, прикрити кожен квадратний метр неможливо, наголошують в Командуванні об'єднаних сил.
Але ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати і страхувати один одного, — зазначає командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За словами Наєва, ворог намагається підібрати час, коли на його думку українські військові мають бути втомлені.
Тому наші зенітники перебувають у постійній бойовій готовності, постійно знаходяться у машинах і тільки за сигналом вмикаються і переходять у бойову готовність номер один. Практика показує, що зенітники збиватимуть ворожі цілі і вдень і вночі, в тому числі, — додав командувач Об'єднаних сил.