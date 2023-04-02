Самое эффективное оружие против «Шахедов» назвали в Командовании Объединенных сил

Рашисты активно используют против Украины иранские беспилотники, фото: Defense Express

https://racurs.ua/n181602-samoe-effektivnoe-orujie-protiv-shahedov-nazvali-v-komandovanii-obedinennyh-sil.html

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Іранські безпілотники «Шахед», котрі росія активно використовує проти України, є малошвидкісними цілями — це означає, що для їх ураження найкраще використовувати великокаліберні кулемети.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що безпілотники, щоб уникнути ураження та виконати своє завдання, постійно змінюють маршрути: іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються — тобто, весь час намагаються уникнути українських засобів протиповітряної оборони.

Хоча насиченість української системи ППО постійно збільшується, зокрема, завдяки міжнародним партнерам України, прикрити кожен квадратний метр неможливо, наголошують в Командуванні об'єднаних сил.

Але ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати і страхувати один одного, — зазначає командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами Наєва, ворог намагається підібрати час, коли на його думку українські військові мають бути втомлені.