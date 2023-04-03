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Ракурс
На Житомирской трассе возле Капитановки произошло масштабное ДТП, фото: Андрей Небитов

Масштабное ДТП на Киевщине — 10 автомобилей столкнулись на Житомирской трассе (ФОТО)

3 апр 2023, 09:29
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Масштабна ДТП, в яку потрапили 10 транспортних засобів, сталася на Житомирській трасі у Київській області поблизу села Капітанівка.





Про це сьогодні, 3 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

За попередньою інформацією, інцидент стався близько 7.30.

Потік автомобілів рухався в бік Києва. Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої — також пригальмував. А водій автобуса Setra не зреагував на зміну дорожньої обстановки і допустив зіткнення з автомобілями попереду, — зазначає Нєбитов.

В результаті, попередньо, дев’ять автомобілів зазнали різних ушкоджень.

Станом на 8.30, за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей — водій авто Mitsubishi та водійка BMW. Ще до 10 осіб отримали синці та забої, — додав очільник поліції Київщини.

На місці ДТП продовжують працювати правоохоронці.

На Житомирській трасі поблизу Капітанівки сталася масштабна ДТП, фото: Андрій Нєбитов

Источник: Ракурс


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