Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29

Истребитель МиГ-29 Польши, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n181608-polsha-peredala-ukraine-neskolko-istrebiteley-mig-29.html

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Польща вже передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29.

Про це в ефірі RMF FM заявив керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач.

За моєю інформацією, цей процес уже завершено, тобто передача цієї першої частини, — зазначив він.

Кількість переданих літаків він не уточнив. Раніше, 16 березня, президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні чотирьох МіГ-29 «найближчими днями».

Загалом Україна має отримати від Польщі та Словаччини 33 літаки МіГ-29, з них 13 надасть Словаччина, котра 23 березня вже передала перші чотири літаки.

Джерело: RMF FM