Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Истребитель МиГ-29 Польши, фото: «Википедия»
Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29https://racurs.ua/n181608-polsha-peredala-ukraine-neskolko-istrebiteley-mig-29.htmlРакурс
Польща вже передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29.
Про це в ефірі RMF FM заявив керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач.
За моєю інформацією, цей процес уже завершено, тобто передача цієї першої частини, — зазначив він.
Кількість переданих літаків він не уточнив. Раніше, 16 березня, президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні чотирьох МіГ-29 «найближчими днями».
Загалом Україна має отримати від Польщі та Словаччини 33 літаки МіГ-29, з них 13 надасть Словаччина, котра 23 березня вже передала перші чотири літаки.
Джерело: RMF FM
.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...