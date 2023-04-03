Финляндия станет членом НАТО уже 4 апреля — Столтенбергhttps://racurs.ua/n181615-finlyandiya-stanet-chlenom-nato-uje-4-aprelya-stoltenberg.htmlРакурс
Фінляндія стане членом НАТО вже завтра, 4 квітня.
Це підтвердив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході прес-конференції, повідомляє видання NRK.
Це зробить Фінляндію безпечнішою, і це також зробить безпечнішою Швецію, — наголосив він.
Зазначається, що приєднання Фінляндії до оборонного альянсу буде відзначено на церемонії 4 квітня, де, серед іншого, буде піднято фінський прапор біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі.
Усі 30 країн НАТО повинні погодитися, перш ніж нового члена зможуть прийняти до організації. Фінляндія вже отримала усі необхідні схвалення.
Сусід Фінляндії, Швеція, також подала заявку на членство у НАТО, але Туреччина наразі заблокувала це. Проте переговори між двома країнами тривають.
На сайті президента Фінляндії Саулі Нііністе повідомляється, що 4 квітня вона прибуде до Брюсселя та візьме участь в офіційній церемонії приєднання, організованій у штаб-квартирі НАТО.
Фінляндія передасть на зберігання уряду США в Брюсселі документ про приєднання до Північноатлантичного договору, — вказано в повідомленні.
Джерело: NRK, presidentti. fi