Фінляндія вступає у НАТО, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n181615-finlyandiu-stane-chlenom-nato-vje-4-kvitnya-stoltenberg.html

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Фінляндія стане членом НАТО вже завтра, 4 квітня.

Це підтвердив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході прес-конференції, повідомляє видання NRK.

Це зробить Фінляндію безпечнішою, і це також зробить безпечнішою Швецію, — наголосив він.

Зазначається, що приєднання Фінляндії до оборонного альянсу буде відзначено на церемонії 4 квітня, де, серед іншого, буде піднято фінський прапор біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

Усі 30 країн НАТО повинні погодитися, перш ніж нового члена зможуть прийняти до організації. Фінляндія вже отримала усі необхідні схвалення.

Сусід Фінляндії, Швеція, також подала заявку на членство у НАТО, але Туреччина наразі заблокувала це. Проте переговори між двома країнами тривають.

На сайті президента Фінляндії Саулі Нііністе повідомляється, що 4 квітня вона прибуде до Брюсселя та візьме участь в офіційній церемонії приєднання, організованій у штаб-квартирі НАТО.

Фінляндія передасть на зберігання уряду США в Брюсселі документ про приєднання до Північноатлантичного договору, — вказано в повідомленні.

Джерело: NRK, presidentti. fi