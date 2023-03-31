Фінляндія стане членом НАТО в найближчі дні, заявив Єнс Столтенберг. Фото: GETTY IMAGES

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Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО найближчими днями.

У ніч на 31 березня парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Таким чином усі 30 країн-членів ратифікували протокол про приєднання Фінляндії. Про це оголосив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, повідомляється у відеозверненні, оприлюдненому в Twitter.

За його словами, членство в Альянсі зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО — сильнішим, бо ця країна має дуже боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути.

Столтенберг наголосив, що також з нетерпінням чекає можливості якнайшвидше привітати Швецію як повноправного члена сім’ї НАТО.

Як відомо, Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні 2022 року після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, влада Угорщини заявила, що парламент цієї країни вагається щодо вступу Швеції до НАТО, бо «уявна моральна вищість» Швеції «в кращому випадку викликає сміх». Також у Будапешті заявили про «брак поваги».