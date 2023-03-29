Угорщина блокує вступ Швеції в НАТО через проблеми з “мораллю і повагою”

https://racurs.ua/ua/n181445-ugorschyna-blokuie-vstup-shveciyi-v-nato-cherez-problemy-z-morallu-i-povagou.html

Ракурс

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач назвав три причини, чому парламент його країни вагається щодо вступу Швеції до НАТО.

Про це Ковач написав у своєму блозі на сайті About Hungary.

Першою причиною угорський чиновник назвав «постійний підрив відносин з боку Швеції».

Існує задеклароване і відкрите вороже ставлення, яке тривало роками, ще до нинішніх подій, — переконаний представник уряду проросійського політика Віктора Орбана.

Другий аргумент, зі слів Ковача, це «уявна моральна вищість» Швеції, яка «в кращому випадку викликає сміх».

Я хотів би люб’язно нагадати шановному читачеві, що не «ксенофобська» угорська держава і не її «деспотичний режим» відкрито спалили Коран посеред переговорного процесу щодо вступу Швеції до НАТО, процесу, в якому брала участь велика мусульманська держава, — написав речник.

Ймовірно, Ковач мав на увазі російську провокацію, влаштовану дансько-шведським політиком Расмусом Палуданом, який спалив Коран у Швеції. В організації цієї акції йому допоміг шведський журналіст Чанг Фрік, який також співпрацює з дочірнім підрозділом російського пропагандистського каналу RT.

Третя причина, за словами Ковача, полягає у «браку поваги». У цьому контексті він наголосив, що Будапешт хотів відправити парламентську делегацію до Швеції.

Однак шведському уряду, схоже, просто байдуже. За даними видання Politico, шведські чиновники розцінили зусилля Угорщини щодо примирення як «тактику шантажу», заявивши, що піддатися на такі спроби рівнозначно сплаті «викупу», — написав Ковач.

За його словами, «шведи повинні почати змінювати свій тон».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив, що Стокгольм не даватиме будь-яких зобов’язань Угорщині.