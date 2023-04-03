У русских еще есть время уйти из Украины - Зеленский о будущем наступлении ВСУ

https://racurs.ua/n181616-u-russkih-esche-est-vremya-uyti-iz-ukrainy-zelenskiy-o-buduschem-nastuplenii-vsu.html

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Президент України Володимир Зеленський під час поїздки в село Ягідне у Чернігівській області прокоментував інформацію щодо майбутнього наступу Сил оборони у 2023 році.

Глава держави просить зачекати з прогнозами чи висновками, щоб не допомагати рашистам підготуватися до нього.

Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до конкретних речей. Але ми готуємося, щоб бути сильними в бою і деокупувати нашу землю. Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Ми не можемо дати можливість терористам з рф підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо, — цитує Зеленського «Укрінформ».

3 квітня президент відвідав село Ягідне на Чернігівщині, жителів якого росіяни місяць утримували у підвалі. До річниці визволення села президент приїхав і поспілкувався з місцевими. Також Зеленський відвідав підвал, у якому окупанти утримували жителів.