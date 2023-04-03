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У русских еще есть время уйти из Украины - Зеленский о будущем наступлении ВСУ
У русских еще есть время уйти из Украины — Зеленский о будущем наступлении ВСУhttps://racurs.ua/n181616-u-russkih-esche-est-vremya-uyti-iz-ukrainy-zelenskiy-o-buduschem-nastuplenii-vsu.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський під час поїздки в село Ягідне у Чернігівській області прокоментував інформацію щодо майбутнього наступу Сил оборони у 2023 році.
Глава держави просить зачекати з прогнозами чи висновками, щоб не допомагати рашистам підготуватися до нього.
Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до конкретних речей. Але ми готуємося, щоб бути сильними в бою і деокупувати нашу землю.
Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Ми не можемо дати можливість терористам з рф підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо, — цитує Зеленського «Укрінформ».
3 квітня президент відвідав село Ягідне на Чернігівщині, жителів якого росіяни місяць утримували у підвалі. До річниці визволення села президент приїхав і поспілкувався з місцевими. Також Зеленський відвідав підвал, у якому окупанти утримували жителів.
Приблизно 400 людей жили у Ягідному до окупації т майже 370 з них побували в цьому підвалі, — коментує президент.
У звіті британських аналітиків 3 квітня йшлося про те, що росія запланувала лише одну воєнну операцію під час вторгнення в Україну — знищення української протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій та аеродромів.
Увесь інший план покладався на успіх невоєнних операцій. Росіяни у перші дні війни били по позиціях ППО, аеродромах та радіолокаційних станціях — для них було важливо заблокувати допомогу Україні повітряним шляхом. Також ракетні удари мали викликати у населення шок і страх і переконати не чинити опору.
Захід та Україна припускали, що російська армія з самого початку вторгнення проводитиме повномасштабний воєнний наступ — це був хибний прогноз і велика помилка. Стратегія росії майже повністю покладалася на успіх невоєнних операцій, але цей план провалився. Це можна вважати однією з основних стратегічних помилок, якої припустився особисто путін.
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