Подразделение К2 придумало новую тактику разминирования путей наступления

https://racurs.ua/n181617-podrazdelenie-k2-pridumalo-novuu-taktiku-razminirovaniya-putey-nastupleniya-video.html

Ракурс

Нове відео з фронту показав підрозділ К2 54 окремої мехбригади. За годину до наступу українських сил аеророзвідка «прочесала» округу.

Оператори дронів виявили на шляху наступу мінний шлагбаум із протитанкових мін ТМ-62, якими окупант намагався перекрити підходи.

Українські бійці не змусили довго чекати розв’язання проблеми. На місце прилетів ударний дрон і здійснив декілька скидів боєприпасів на міни. Після кількох влучань оператори побачили на місці мінного загородження неймовірний феєрверк.