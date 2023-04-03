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Ракурс
Підрозділ К2 вигадав нову тактику розмінування шляхів наступу

Підрозділ К2 вигадав нову тактику розмінування шляхів наступу (ВІДЕО)

3 кві 2023, 15:52
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Нове відео з фронту показав підрозділ К2 54 окремої мехбригади. За годину до наступу українських сил аеророзвідка «прочесала» округу.





Оператори дронів виявили на шляху наступу мінний шлагбаум із протитанкових мін ТМ-62, якими окупант намагався перекрити підходи.

Українські бійці не змусили довго чекати розв’язання проблеми. На місце прилетів ударний дрон і здійснив декілька скидів боєприпасів на міни. Після кількох влучань оператори побачили на місці мінного загородження неймовірний феєрверк.

Джерело: Ракурс


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