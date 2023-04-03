Французская министерша попала на обложку Playboy - Марлен Скиаппа

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Ракурс

Міністр соцекономіки та французьких асоціацій Марлен Скіаппа з’явилася на обкладинці журналу Playboy, а також дала велике інтерв’ю на тему прав жінок та ЛГБТ. Вона була одягнена у білу сукню.

Про це повідомляє France24.

За словами Скіаппи, яка раніше була міністром з питань гендерної рівності, її фото та інтерв’ю — це «захист прав жінок робити зі своїм тілом те, що вони хочуть: скрізь і завжди незалежно від того, чи це дратує недоброзичливців та лицемірів».

Попри те, що вона сфотографувалася одягненою, деякі її колеги, наприклад прем'єр-міністр Елізабет Борн, обурилися, називаючи фото у Playboy недоцільним, оскільки у Франції тривають політичні та соціальні потрясіння на тлі пенсійних реформ президента Еммануеля Макрона.

Водночас міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін підтримав рішення Скіаппи та назвав його сміливим.

Скіаппа — постійний учасник французьких телевізійних ток-шоу. Вона ініціювала закон, який забороняє вуличні переслідування жінок, коли була міністром з питань рівності у 2018 році.

Тоді на запитання про те, наскільки складно провести межу між домаганнями та фліртом, Скіаппа відповіла:

Invité ce matin sur Europe1 le Ministre de l’intérieur @GDarmanin apporte son soutien à @MarleneSchiappa sur sa Une Une de #playboy. Il cite Cookie Dingler: «vous ne me ferez pas dire de mal de Marlène Schiappa (…) être une femme libérée, c’est pas si facile «pic.twitter.com/pz50OoQdls — Jeanne Baron (@jeannebarontv) April 2, 2023 Ми дуже добре знаємо, у який момент починаємо відчувати страх, небезпеку або переслідування на вулиці.

Скіаппа — мати двох дітей. Вона була популярним автором і блогером до своєї кар'єри в політиці, писала про виклики материнства, жіноче здоров’я та вагітність. Вона також написала книгу, у якій пропонує сексуальні поради для людей із зайвою вагою, які деякі критики вважали поширенням стереотипів.