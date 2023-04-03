Французька міністерка потрапила на обкладинку Playboy

https://racurs.ua/ua/n181626-francuzka-ministerka-potrapyla-na-obkladynku-playboy-foto.html

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Міністр соцекономіки та французьких асоціацій Марлен Скіаппа з’явилася на обкладинці журналу Playboy, а також дала велике інтерв’ю на тему прав жінок та ЛГБТ. Вона була одягнена у білу сукню.

Про це повідомляє France24.

За словами Скіаппи, яка раніше була міністром з питань гендерної рівності, її фото та інтерв’ю — це «захист прав жінок робити зі своїм тілом те, що вони хочуть: скрізь і завжди незалежно від того, чи це дратує недоброзичливців та лицемірів».

Попри те, що вона сфотографувалася одягненою, деякі її колеги, наприклад прем'єр-міністр Елізабет Борн, обурилися, називаючи фото у Playboy недоцільним, оскільки у Франції тривають політичні та соціальні потрясіння на тлі пенсійних реформ президента Еммануеля Макрона.

Водночас міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін підтримав рішення Скіаппи та назвав його сміливим.

Invité ce matin sur Europe1 le Ministre de l’intérieur @GDarmanin apporte son soutien à @MarleneSchiappa sur sa Une Une de #playboy. Il cite Cookie Dingler: «vous ne me ferez pas dire de mal de Marlène Schiappa (…) être une femme libérée, c’est pas si facile «pic.twitter.com/pz50OoQdls — Jeanne Baron (@jeannebarontv) April 2, 2023

Скіаппа — постійний учасник французьких телевізійних ток-шоу. Вона ініціювала закон, який забороняє вуличні переслідування жінок, коли була міністром з питань рівності у 2018 році.

Тоді на запитання про те, наскільки складно провести межу між домаганнями та фліртом, Скіаппа відповіла:

Ми дуже добре знаємо, у який момент починаємо відчувати страх, небезпеку або переслідування на вулиці.

Скіаппа — мати двох дітей. Вона була популярним автором і блогером до своєї кар'єри в політиці, писала про виклики материнства, жіноче здоров’я та вагітність. Вона також написала книгу, у якій пропонує сексуальні поради для людей із зайвою вагою, які деякі критики вважали поширенням стереотипів.