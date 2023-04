Минобороны - Бахмут штурмует элита армии рф

На Бахмутському напрямку гаряче. Ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут та продовжує його інтенсивно штурмувати, кидаючи у бій свої найпрофесійніші підрозділи.

Про це 3 квітня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Сьогодні агентство Tendar опублікувало актуальну карту боїв в Бахмуті. OSINT-фахівці зазначають, що росіяни, ймовірно, відмовились від намагань оточити місто після низку поразок та намагаються прорватися вглиб міста.

Водночас командувач Сухопутних військ Олександр Сирський назвав фейками заяви окупантів про зайняття центра Бахмута.

Маляр написала у своїх соцмережах, що якщо простою мовою читати сьогоднішнє вечірнє офіційне зведення, то епіцентром бойових дій залишається схід, де ворог продовжує наступ на декількох напрямках та концентрує основні зусилля на чотирьох — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Some movements on the ground around Bakhmut. Russians have taken parts of the area around the city hall. In the northeast they moved south from the Azom plant.



In the southwest Ukrainians have pushed Russian behind the Korsunskogo Street.



Overall it appears that after several… pic.twitter.com/iNX1GbIcR9