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В США спустили на воду «плавающую крепость»
В США спустили на воду «плавающую крепость» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181629-v-ssha-spustili-na-vodu-plavauschuu-krepost-video.htmlРакурс
У Каліфорнії відбулася урочиста церемонія введення у дію нового корабля берегової охорони ВМС США «Санта-Барбара». Він патрулюватиме тихоокеанське узбережжя країни.
Це перший корабель, повністю обладнаний автоматизованими безпілотними системами. На його борту — міні-підводний човен і дрони.
Довжина корпусу «Санта-Барбари» 127 метрів, але завдяки сучасним системам корабель дуже важко знайти.
У ЗМІ «Санта-Барбару» вже прозвали «плавучою фортецею» та «монстром».
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