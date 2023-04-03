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У США спустили на воду «плавучу фортецю»
У США спустили на воду «плавучу фортецю» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181629-u-ssha-spustyly-na-vodu-plavuchu-fortecu-video.htmlРакурс
У Каліфорнії відбулася урочиста церемонія введення у дію нового корабля берегової охорони ВМС США «Санта-Барбара». Він патрулюватиме тихоокеанське узбережжя країни.
Це перший корабель, повністю обладнаний автоматизованими безпілотними системами. На його борту — міні-підводний човен і дрони.
Довжина корпусу «Санта-Барбари» 127 метрів, але завдяки сучасним системам корабель дуже важко знайти.
У ЗМІ «Санта-Барбару» вже прозвали «плавучою фортецею» та «монстром».
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