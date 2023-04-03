Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У США спустили на воду «плавучу фортецю»

У США спустили на воду «плавучу фортецю» (ВІДЕО)

3 кві 2023, 19:40
999

У Каліфорнії відбулася урочиста церемонія введення у дію нового корабля берегової охорони ВМС США «Санта-Барбара». Він патрулюватиме тихоокеанське узбережжя країни.





У США спустили на воду «плавучу фортецю»

Це перший корабель, повністю обладнаний автоматизованими безпілотними системами. На його борту — міні-підводний човен і дрони.

Довжина корпусу «Санта-Барбари» 127 метрів, але завдяки сучасним системам корабель дуже важко знайти.

У ЗМІ «Санта-Барбару» вже прозвали «плавучою фортецею» та «монстром».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів