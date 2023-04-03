Усику нашли нового соперника

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Ракурс

WBA офіційно затвердила бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Боксерам виділили 30 днів для узгодження умов поєдинку, якщо сторони не домовляться його виставлять на торги.

Про це повідомляє офіційний Twitter WBA.

Нагадаємо, що Усик мав провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі проти Тайсона Ф’юрі. Проте боксери не зуміли домовитися між собою щодо умов після тривалих перемовин.

Невдача у перемовинах з Ф’юрі призвела до того, що Усик замість об'єднання титулів має провести захист своїх чемпіонських поясів. Першою у черзі стояла WBA, яка назвала офіційним претендентом Даніеля Дюбуа.

На початку квітня промоутер українського боксера Олександр Красюк відзначив, що для проведення бою Усик — Дюбуа розглядаються дві локації: Лондон та Манчестер.

У грудні 2022 року Даніель Дюбуа зазнав травми хрестоподібних зв’язок коліна в останньому наразі своєму поєдинку — реванші з південноафриканцем Кевіном Лереною. Утім, представники британського боксера надали WBA підтвердження того, що Дюбуа відновився після ушкодження й готовий провести чемпіонський бій з Усиком.

Наразі невідомо, яку дату поєдинку розглядають представники обох боксерів.

Дюбуа — 25-річний британський боксер. Британець розпочав свою професійну кар'єру у 2017 році. Свій перший бій на цьому рівні Дюбуа виграв нокаутом на 35 секунді поєдинку. Дюбуа — регулярний чемпіон Всесвітньої асоціації боксу (WBA).

На професійному ринзі Даніель Дюбуа провів 20 поєдинків. Вісімнадцять з них британець виграв нокаутом і в одному зазнав поразки.