Зеленский провел Ставку в Чернигове и анонсировал активные действия

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Президент Володимир Зеленський ввечері 4 квітня провів виїзне засідання Ставки головнокомандувача у Чернігові. Там військово-політичне керівництво обговорило підготовку до звільнення окупованих територій України.

Про це глава держави розповів у традиційному відеозверненні.

Нове виїзне засідання Ставки — перше було в Дніпрі, тепер — у Чернігові. Ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах та на кордоні. Доповіли командувачі напрямків. Цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та на всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина, — вказав Зеленський.

Він додав, що на засіданні також доповідали головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний та керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Баканов, голова Державної прикордонної служби, представники оборонного відомства.

Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель, — заявив Зеленський.

Президент назвав поїздку у Чернігівську область однією з найбільш важких емоційно. Президент вручив Чернігову відзнаку міста-героя та нагородив українських захисників.

Нагадаємо, раніше Зеленський під час робочої поїздки на Чернігівщину відвідав підвал у селі Ягідне, де російські воєнні злочинці катували місцевих мешканців.