530 россиян, 15 танков, РСЗО и бронемашин уничтожили ВСУ — Генштаб

https://racurs.ua/n181642-530-rossiyan-15-tankov-rszo-i-bronemashin-unichtojili-vsu-genshtab.html

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Загальні втрати армії росії за час повномасштабного вторгнення станом на 4 квітня складають 175 тис. 690 солдатів окупаційного війська. Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу воїни ЗСУ знищили 530 росіян.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 4 квітня орієнтовно склали: