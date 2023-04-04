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530 россиян, 15 танков, РСЗО и бронемашин уничтожили ВСУ — Генштаб

530 россиян, 15 танков, РСЗО и бронемашин уничтожили ВСУ — Генштаб

4 апр 2023, 09:58
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Загальні втрати армії росії за час повномасштабного вторгнення станом на 4 квітня складають 175 тис. 690 солдатів окупаційного війська. Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.





За останню добу воїни ЗСУ знищили 530 росіян.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 4 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 175 тис. 690 (+530 осіб ліквідовано за добу),

  • танків — 3 тис. 627 (+8 од.);

  • бойових броньованих машин — 6 тис. 999 (+6 од.);

  • артилерійських систем — 2 тис. 697 (+3 од.);

  • РСЗВ /MLRS — 528 (+1 од.);

  • засоби ППО — 280;

  • літаків — 306;

  • гелікоптерів — 291;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 277 (+15);

  • крилаті ракети — 911;

  • кораблі /катери — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 562 (+9 од.);

  • спеціальна техніка — 298.

Источник: Ракурс


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