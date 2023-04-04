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530 россиян, 15 танков, РСЗО и бронемашин уничтожили ВСУ — Генштаб
530 россиян, 15 танков, РСЗО и бронемашин уничтожили ВСУ — Генштабhttps://racurs.ua/n181642-530-rossiyan-15-tankov-rszo-i-bronemashin-unichtojili-vsu-genshtab.htmlРакурс
Загальні втрати армії росії за час повномасштабного вторгнення станом на 4 квітня складають 175 тис. 690 солдатів окупаційного війська. Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
За останню добу воїни ЗСУ знищили 530 росіян.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 4 квітня орієнтовно склали:
особового складу — близько 175 тис. 690 (+530 осіб ліквідовано за добу),
танків — 3 тис. 627 (+8 од.);
бойових броньованих машин — 6 тис. 999 (+6 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 697 (+3 од.);
РСЗВ /MLRS — 528 (+1 од.);
засоби ППО — 280;
літаків — 306;
гелікоптерів — 291;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 277 (+15);
крилаті ракети — 911;
кораблі /катери — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 562 (+9 од.);
спеціальна техніка — 298.
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