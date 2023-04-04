530 росіян, 15 танків, РСЗВ і бронемашин знищили ЗСУ — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n181642-530-rosiyan-15-tankiv-rszv-i-bronemashyn-znyschyly-zsu-genshtab.html

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Загальні втрати армії росії за час повномасштабного вторгнення станом на 4 квітня складають 175 тис. 690 солдатів окупаційного війська. Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу воїни ЗСУ знищили 530 росіян.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 4 квітня орієнтовно склали: