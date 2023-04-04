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Ракурс
Взрывное искусство по уничтожению оккупантов показали воины ВСУ

Взрывное искусство по уничтожению оккупантов показали воины ВСУ (ВИДЕО)

4 апр 2023, 11:40
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Справжнє мистецтво зі знищення російських окупантів продемонстрували воїни 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.


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Відеозапис 4 квітня оприлюднила прес-служба Сухопутних військ.

Источник: Ракурс


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