Взрывное искусство по уничтожению оккупантов показали воины ВСУ

https://racurs.ua/n181646-vzryvnoe-iskusstvo-po-unichtojeniu-okkupantov-pokazali-voiny-vsu-video.html

Ракурс

Справжнє мистецтво зі знищення російських окупантів продемонстрували воїни 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

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Відеозапис 4 квітня оприлюднила прес-служба Сухопутних військ.