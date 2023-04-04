Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибухове мистецтво зі знищення окупантів продемонстрували воїни ЗСУ

Вибухове мистецтво зі знищення окупантів продемонстрували воїни ЗСУ (ВІДЕО)

4 кві 2023, 11:40
999

Справжнє мистецтво зі знищення російських окупантів продемонстрували воїни 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.





Відеозапис 4 квітня оприлюднила прес-служба Сухопутних військ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів