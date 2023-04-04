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Вибухове мистецтво зі знищення окупантів продемонстрували воїни ЗСУ
Вибухове мистецтво зі знищення окупантів продемонстрували воїни ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181646-vybuhove-mystectvo-zi-znyschennya-okupantiv-prodemonstruvaly-voyiny-zsu-video.htmlРакурс
Справжнє мистецтво зі знищення російських окупантів продемонстрували воїни 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
Відеозапис 4 квітня оприлюднила прес-служба Сухопутних військ.
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