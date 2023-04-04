Россияне потеряли за сутки почти две роты возле Авдеевки и Марьинки

https://racurs.ua/n181658-rossiyane-poteryali-za-sutki-pochti-dve-roty-vozle-avdeevki-i-marinki.html

Ракурс

За вчорашню добу окупанти втратили близько двох рот особового складу біля Авдіївки та Мар’їнки.

Один здався у полон, знищено склад з боєприпасами та пункт управління, повідомив 4 квітня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Також він додав, що через влучання по складах в окупованому Маріуполі загарбники почали вивозити техніку та переміщувати боєприпаси.

Станом на ранок, ворог 35 разів атакував позиції в районі Авдіївки. Без підтримки техніки. В районі Мар’їнки долучалися БТР та БМП. Та в районі Павлівки працювала група піхоти з танками. Всі атаки було відбито, ворог атакував авіацією. Було завдано 4 авіаційних удари, з них 3 по населених пунктах Оріхів і Преображенка. Обстріляли 307 разів: Запорізький напрямок — 54 рази, і Донецький — 253 рази. Було зафіксовано скидування боєприпасу з хімічною речовиною в районі Водяного, — повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Сьогодні речник Східного угруповання військ Череватий підтвердив, що власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин приніс прапор на будівлю міської адміністрації Бахмута, яка вже давно зруйнована в ході боїв у місті.

Напередодні Череватий підтвердив інформацію про те, «вагнерівцям» у Бахмуті бракує людей, тож на цьому напрямку російська армія змушена підсилюватися десантниками та мотопіхотою, переважно з-поміж мобілізованих.