Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Снайперы ССО ликвидировали десяток оккупантов. Фото: ССО

Снайперы ССО ликвидировали десяток оккупантов под Бахмутом (ВИДЕО)

5 апр 2023, 10:49
999

Сили спеціальних операцій ЗСУ майстерно та професійно знищують російських ворогів на фронті.





У районі міста Бахмут Донецької області українські спецпризначенці вдало «полюють» на окупантів. Зокрема, за кілька днів у цьому районі снайперські пари поклали понад 10 російських загарбників. Про це прес-служба командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомила у Facebook.

У ССО зазначили, що ворожі солдати у нічну пору доби намагаються просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на Бахмутському напрямку. А бійці Сил спецоперацій натомість постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром.

Нагадаємо, 4 квітня військовослужбовці 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали момент знищення бронетехніки окупаційної армії росії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров