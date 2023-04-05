Снайпери ССО ліквідували десяток окупантів. Фото: ССО

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Ракурс

Сили спеціальних операцій ЗСУ майстерно та професійно знищують російських ворогів на фронті.

У районі міста Бахмут Донецької області українські спецпризначенці вдало «полюють» на окупантів. Зокрема, за кілька днів у цьому районі снайперські пари поклали понад 10 російських загарбників. Про це прес-служба командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомила у Facebook.

У ССО зазначили, що ворожі солдати у нічну пору доби намагаються просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на Бахмутському напрямку. А бійці Сил спецоперацій натомість постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром.

Нагадаємо, 4 квітня військовослужбовці 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали момент знищення бронетехніки окупаційної армії росії.