Бои в Бахмуте. Карта: ISW

https://racurs.ua/n181686-rossiya-pytaetsya-feykami-povliyat-na-situaciu-vokrug-bahmuta-minoborony.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація почала розповсюджувати фейки, щоб якось вплинути на ситуацію навколо боїв за місто Бахмут.

Російська пропаганда запустила декілька наративів, якими намагається психологічно вплинути на прийняття рішень українським командуванням щодо ситуації на Бахмутському напрямку. Однак ця неправдива інформація не має того впливу, який очікувала москва. Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram.

Ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку. Так само як не вдається демотивувати наших бійців, — наголосила вона.

За словами Маляр, кремль використовує дві основні тези для інформаційних атак в українському суспільстві. Ворог поширює повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах та розповсюджує фейки про начебто розсекречені плани та рішення Сил оборони по Бахмуту.

Фахівці проаналізували ці повідомлення й дійшли висновку, що агресор не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів.

Нагадаємо, на початку квітня в Міноборони заявляли, що росіяни намагаються взяти під повний контроль Бахмут та продовжують його інтенсивно штурмувати, кидаючи у бій свої найпрофесійніші підрозділи.

А OSINT-фахівці Tendar зазначали, що окупанти, ймовірно, відмовились від намагань оточити місто після низку поразок та намагаються прорватися вглиб міста.