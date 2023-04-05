Владимира Зеленского наградили орденом Белого Орла. Фото: KPRP

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Президент України Володимир Зеленський удостоївся найвищої нагороди Польщі.

Під час зустрічі у Варшаві, 5 квітня, президент Польщі Анджей Дуда нагородив українського лідера орденом Білого Орла. Ця відзнака є найстарішою та найвищою польською нагородою. Про це повідомила канцелярія польського глави держави у Twitter.

Вручення відбулося після церемонії зустрічі українського та польського президентів. Нагороду Зеленський отримав «за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки, непохитність у відстоюванні прав людини».

За словами Дуди, цей орден вручають винятковим людям, які своїм життям зробили внесок у розвиток Польщі.

Немає жодних сумнівів, що ви, Володимире Зеленський, виняткова людина. Важко приховати сльози емоцій, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні Україну, ні своїх співвітчизників. Ви є взірцевим лідером держави та нації, — наголосив він під час вручення. Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перетнув українсько-польський кордон у середу, 5 квітня. У Варшаві він зустрінеться з президентом та прем'єром Польщі, представниками бізнесу, парламентарями, мерами прикордонних міст, рятувальниками та волонтерами.