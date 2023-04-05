Володимир Зеленський прибув до Польщі з робочим візитом. Фото:

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Володимир Зеленський, президент України, прибув до Польщі.

Глава держави перетнув українсько-польський кордон у середу, 5 квітня. Український лідер планує зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою о 12.00. Про це повідомив керівник Офісу міжнародної політики польського президента Марцін Пшидач.

Також у Міністерстві закордонних справ Польщі наголосили, що сьогоднішній візит Зеленського буде особливим і, на відміну від поїздок до США та Великої Британії, матиме елемент «публічного характеру».

В Офісі президента вже підтвердили візит. Зазначили, що глава держави зустрінеться з президентом та прем'єром Польщі, представниками бізнесу, парламентарями, мерами прикордонних міст, рятувальниками та волонтерами.

Так, президент у Польщі, він разом з першою леді розпочав свій офіційний візит, — наголосив прес-секретар президента Сергій Никифоров.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення росії це перший офіційний візит президента України в Польщу. Однак за час війни Зеленський вже кілька разів відвідував країну під час інших міжнародних подорожей.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні українці винищувачів МіГ-29 радянського виробництва. На початку квітня стало відомо, що Сили оборони вже отримали кілька таких літаків.