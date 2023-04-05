Володимира Зеленського нагородили орденом Білого Орла. Фото: KPRP

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Президент України Володимир Зеленський удостоївся найвищої нагороди Польщі.

Під час зустрічі у Варшаві, 5 квітня, президент Польщі Анджей Дуда нагородив українського лідера орденом Білого Орла. Ця відзнака є найстарішою та найвищою польською нагородою. Про це повідомила канцелярія польського глави держави у Twitter.

Вручення відбулося після церемонії зустрічі українського та польського президентів. Нагороду Зеленський отримав «за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки, непохитність у відстоюванні прав людини».

За словами Дуди, цей орден вручають винятковим людям, які своїм життям зробили внесок у розвиток Польщі.