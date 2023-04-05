НАБУ проводит обыски в Харьковской ВГА

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В НАБУ подтвердили проведение обысков в Харьковской ВГА, фото: «Слово и Дело»
НАБУ проводит обыски в Харьковской ВГАhttps://racurs.ua/n181700-nabu-provodit-obyski-v-harkovskoy-vga.htmlРакурс
У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) підтвердили, що сьогодні, 5 квітня, проводять обшуки у Харківській військово-цивільній адміністрації.
Відповідне повідомлення опубліковане у Telegram-каналі відомства.
Слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування, — наголошують у відомстві.
Раніше сьогодні у Telegram-каналі Харківської ВЦА повідомили, що НАБУ здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах. Зокрема — у керівництва апарату ХОВА та у Департаменті агропромислового розвитку.
У ВЦА запевнили, що сприяють роботі детективів НАБУ та надають всю необхідну інформацію. Більш детальну інформацію пообіцяли оприлюднити згодом.
За інформацією видання «Цензор.нет», обшуки у Харківській ВЦА пов’язані зі справою про розтрату гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022 році.
Джерело: «Цензор.нет», НАБУ, Харківська ВЦА
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