НАБУ проводит обыски в Харьковской ВГА

В НАБУ подтвердили проведение обысков в Харьковской ВГА, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n181700-nabu-provodit-obyski-v-harkovskoy-vga.html

Ракурс

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) підтвердили, що сьогодні, 5 квітня, проводять обшуки у Харківській військово-цивільній адміністрації.

Відповідне повідомлення опубліковане у Telegram-каналі відомства.

Слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування, — наголошують у відомстві.

Раніше сьогодні у Telegram-каналі Харківської ВЦА повідомили, що НАБУ здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах. Зокрема — у керівництва апарату ХОВА та у Департаменті агропромислового розвитку.

У ВЦА запевнили, що сприяють роботі детективів НАБУ та надають всю необхідну інформацію. Більш детальну інформацію пообіцяли оприлюднити згодом.

За інформацією видання «Цензор.нет», обшуки у Харківській ВЦА пов’язані зі справою про розтрату гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022 році.

Джерело: «Цензор.нет», НАБУ, Харківська ВЦА